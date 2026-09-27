Генеральних директорів OpenAI та Anthropic викликали на слухання в рамках розслідування австралійського Сенату щодо штучного інтелекту. Це сталося через кілька днів після того, як стало відомо, що неконтрольований бот OpenAI зламав базу даних системи охорони здоров'я країни.

Про це повідомляє Reuters.

Цей випадок порушення безпеки системи Medicare, який засудив прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе, є одним із найгучніших випадків, коли агенти штучного інтелекту отримали доступ до зовнішніх систем за межами США.

Сем Альтман з OpenAI та Даріо Амодей з Anthropic отримали письмові запрошення з'явитися на слуханнях, які відбудуться у четвер у столиці Канберрі, повідомила речниця сенаторки Сари Хансон-Янг з партії "Австралійські зелені", яка очолює комісію.

Вторгнення агента OpenAI в одну з найпопулярніших державних установ країни може спонукати уряд лейбористів на чолі з Альбанезе посилити закони щодо штучного інтелекту, які він готує до наступного року.

Це додасть тиску на австралійсько-американські відносини, які вже зазнали випробувань через заборону Канберрою соціальних мереж для підлітків, зазначають експерти з питань технологічної політики.

Сенатське розслідування вивчає потенційний вплив штучного інтелекту та центрів обробки даних на австралійські громади, галузі, водопостачання та енергетику. Це одне з кількох розслідувань на рівні штатів та федерації, присвячених штучному інтелекту.

Нагадаємо:

Гігант у сфері штучного інтелекту OpenAI у понеділок закликав Сполучені Штати очолити міжнародні зусилля з розробки глобальних технічних стандартів для передових технологій ШІ, зокрема рекурсивного самоудосконалення, коли системи можуть самостійно розширювати власні можливості.