"Беззубі" санкції Австралії допомагають РФ заробляти на продажу нафти – звіт

Австралія стала винятком із міжнародних санкцій проти РФ, дозволивши ввезення палива, виробленого з російської сирої нафти.

Про це йдеться у свіжому звіті щодо ефективності санкцій проти Росії від міжпартійного комітету з питань закордонних справ, оборони та торгівлі Сенату Австралії, пише Sydney Morning Herald.

Глобальна коаліція громадських організацій B4Ukraine спільно з Центром досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та Австралійською федерацією українських організацій долучилась до підготовки цього звіту, зокрема щодо необхідності законодавчого закріплення заборони на ввезення російських нафтопродуктів.

У звіті наголошується, що Австралія стала "найбільшим імпортером нафтопродуктів, перероблених із російської сирої нафти, серед окремих країн". Ця торгівля набула значного розмаху, оскільки країна стала дедалі більше залежати від імпорту після закриття п'яти власних НПЗ.

Автори звіту закликають федеральний уряд Австралії усунути лазівки, які дають Москві можливість отримувати нафтові прибутки через треті країни. А також – терміново посилити законодавчі норми та краще узгодити санкційний підхід країни з позицією ЄС, Великої Британії та інших союзників.

Серед 11 рекомендацій у звіті міститься заклик заборонити ввезення російських купажованих олій та інших товарів, зокрема деревини, які можуть перероблятися в третіх країнах перед тим, як бути легально імпортованими.

Автори звіту також підкреслюють, що Австралія повинна виявити всі російські активи, на які поширюються санкції, та розглянути можливість виділення додаткових ресурсів відповідним органам для їх заморожування та конфіскації.