Австралия впервые ввела санкции против "теневого флота" России

Правительство Австралии ввело целевые санкции против 60 судов, связанных с так называемым "теневым флотом" России.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии

"Это первый случай, когда Австралия ввела санкции против теневого флота. Эти санкции подкрепляют последовательную позицию Австралии по обеспечению того, чтобы Россия и те, кто способствовал ее незаконному вторжению в Украину, понесли ответственность", - отмечает министерство.

"Россия использует эти суда для обхода международных санкций и продолжения своей незаконной и аморальной войны против Украины. Используя обманные методы, в том числе смену флагов, отключение систем отслеживания и работу с ненадлежащим страхованием, теневой флот позволяет вести незаконную торговлю российской нефтью и другими санкционными товарами", - говорится в сообщении.

"Австралия ввела более 1400 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Мы будем продолжать принимать скоординированные и решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины и подрыва способности России финансировать свою агрессию", - отмечает австралийское министерство.

Напомним:

Ранее сообщалось, что японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. принимает российскую нефть, доставленную танкером из черного списка Министерства финансов США и Европейского Союза. Танкер Voyager доставил 600 тыс баррелей нефти с терминала "Пригородное" на острове Сахалин.

Как сообщило агентство Bloomberg, Япония разрешила импорт сахалинской смеси из соображений энергетической безопасности. Тем не менее, показательным является то, что груз на судне из черного списка принимает страна "Большой семерки".

Ранее сообщалось, что танкеры, участвующие в ключевой схеме поставок иранской нефти в Китай, начали исчезать из цифровых систем отслеживания из-за угрозы санкций.

В последние месяцы все больше судов выключают свои транспондеры вблизи восточного побережья Малайзии - региона, который стал важным центром перевалки иранской нефти с одного судна на другое для дальнейшей транспортировки в Китай.

Также сообщалось, что танкеры, попавшие под санкции США, начали появляться в сложной цепочке морских поставок, перевозящей российскую нефть в Индию, которая сейчас фиксирует рекордный уровень импорта этой нефти.