Аварійники почали отримувати додаткові виплати

Працівники аварійно-ремонтних бригад, які беруть участь у ліквідації наслідків російських обстрілів, почали отримувати додаткові виплати.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, також про це повідомляє перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ідеться про виплати працівникам критичної інфраструктури, які ліквідовують наслідки російських атак – енергетиків, працівників газового господарства, водопостачання та водовідведення, комунальників й залізничників.

"Працівники аварійно-ремонтних бригад почали отримувати виплати. Виплати здійснюються працівникам підприємств тепло- та водопостачання — 4 725 осіб, з них 1 057 — залізничники", – написала вона у Телеграм.

За її словами, "Ощадбанк" перерахував за січень кошти енергетичним компаніям для 12 500 ремонтників.

Вони нарахують доплати 20 000 грн безпосередньо на банківські рахунки своїх працівників, задіяних у ремонтно‑відновлювальних роботах після російських обстрілів. Такі ж виплати передбачені за лютий і березень, зазначила Свириденко.

"Усі вони працюють у надскладних умовах та в посиленому режимі, щоб повернути світло, воду й тепло в оселі українців. Для їхньої підтримки Уряд спрямував 246,4 млн грн з резервного фонду державного бюджету", – повідомив Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд виділив 246,4 мільйона гривень на підтримку працівників аварійно-ремонтних бригад.

Раніше повідомлялося, що у січні 2026 до аварійно-відновлювальних робіт залучили 6500 комунальників, які мають отримати додаткові 20 000 грн від держави.

Раніше повідомлялося, що працівники сфер, які брали участь у ліквідації наслідків російських обстрілів, можуть отримати додаткові виплати у 20 000 гривень за січень, лютий і березень.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що депутати мають ухвалити рішення щодо надання одноразової допомоги 40 000 гривень киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах через пошкодження житла внаслідок аварії на інженерних мережах (водо- та теплопостачання).