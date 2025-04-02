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АРМА розірвало договір з управителем "Моршинської" та готує конкурс на оцінювача активу

Альона Кириченко — 2 квітня, 16:53
АРМА розірвало договір з управителем Моршинської та готує конкурс на оцінювача активу

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних злочинів розірвало договір з управителем арештованого ТОВ "Моршинська" — ТОВ "Карпатські мінеральні води".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що агентство вже готує відповідні документи і завтра, 3 квітня, оголосить новий конкурс на відбір оцінювача активу, чим забезпечить проведення нової актуальної оцінки з рецензіюванням.

Всі зацікавлені, хто відповідає кваліфікаційним вимогам, зможуть взяти участь у відборі. Водночас із конкуром на оцінювача буде оголошено початок конкурсу з відбору управителя, який розпочнеться із збору ринкових консультацій на сайті АРМА.

Після отримання незалежної оцінки активу, проведення консультацій, встановлення критеріїв та кваліфікаційних вимог, АРМА опублікує цей актив на Prozorro.

Нагадаємо:

За словами голови АРМА Олени Думи, "Карпатські мінеральні води" самі відмовляються працювати за договором, бо чинне законодавство забороняє працювати без погодження з підсанкційними особами або росіянами.

Управителем "Моршинської" після конкурсу АРМА у березні 2023 року стала ТОВ "Карпатські мінеральні води", їй належить торгова марка "Карпатська джерельна".

Суд ще у 2022 році заарештував акції та кошти "Моршинської", які належать російському олігарху Міхаілу Фрідману. Він був співласником компанії IDS Ukraine, якій належать торгові марки "Моршинська" та "Миргородська".

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