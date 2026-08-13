АРМА перевіряє фінанси IDS Ukraine перед повторним конкурсом з відбору управителя

АРМА проводить комплексну перевірку фінансово-майнового стану групи IDS Ukraine – одного з найбільших виробників бутельованої води в Україні (бренди "Моршинська" та "Миргородська") – перед повторним конкурсом з відбору управителя корпоративних прав компаній групи.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.

Оголошення про конкурс розміщено в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Тим часом перевірка охоплює вісім юридичних осіб групи, зокрема ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ТОВ "ІДС Аква Сервіс".

У АРМА пояснили, що впроваджують нові підходи до відбору управителів. Вони передбачають "прозорі конкурентні процедури, належну оцінку стану активів та залучення професійного бізнесу до управління ними".

У межах підготовки до передачі активів управителю, який буде визначений за результатами конкурсного відбору, АРМА направило комплекс офіційних запитів для встановлення актуального фінансово-майнового стану юридичних осіб групи IDS Ukraine.

"Проведення такої перевірки безпосередньо пов'язане з підготовкою до повторного конкурсу. Її мета — не допустити ситуації, за якої новий управитель отримує актив без повної інформації про стан рахунків, рух коштів та інші суттєві обставини, що впливають на його економічну вартість", – говориться у повідомленні.

Зокрема, АРМА звернулося до Національного банку України та Державної податкової служби України — щодо наявності банківських рахунків підприємств групи, номерів усіх відкритих рахунків та банківських установ, у яких вони обслуговуються

А також до банків — щодо відкритих і закритих рахунків, залишків коштів, оборотів та деталізованого руху коштів за період із грудня 2022 року, коли корпоративні права були передані в управління АРМА, до сьогодні.

Окремий блок перевірки стосується можливого збереження після 2022 року механізмів впливу колишніх бенефіціарів або пов'язаних із ними осіб.

Перевірка охоплює вісім юридичних осіб групи, зокрема ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ТОВ 2ІДС Аква Сервіс".

За інформацією, раніше оприлюдненою IDS Ukraine, станом на кінець 2024 року на банківських рахунках підприємств групи знаходилися кошти в обсязі понад 1 млрд грн.

З огляду на суттєвий розмір цієї суми АРМА має встановити її фактичну наявність, місцезнаходження та рух до моменту передачі корпоративних прав новому управителю.

"Корпоративні права юридичних осіб групи IDS Ukraine були передані в управління АРМА у 2022 році в межах кримінальних проваджень щодо активів, пов'язаних із підсанкційними особами, зокрема Михайлом Фрідманом", – говориться у повідомленні.

"АРМА виходить із того, що санкційна політика держави має передбачати не лише блокування відповідних активів, а й ефективне недопущення відновлення економічного впливу підсанкційних осіб на підприємства, корпоративні права яких перебувають під арештом та передані в управління держави", – говориться у повідомленні.

Агентство встановлює, чи зберігалися після передачі активів в управління АРМА механізми впливу колишніх бенефіціарів або пов'язаних із ними осіб на управлінські рішення, фінансові операції та рух коштів підприємств групи.

Нагадаємо:

Раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс щодо відбору управителя для активів, які належали підсанкційному олігарху Костянтина Жеваго.