В Енергоатомі відреагували на закиди 51 нардепа про корупційні ризики

В АТ "НАЕК "Енергоатом" заявили, що укрупнення лотів не є рішенням компанії, а продавець на аукціоні не формує, не погоджує і не впливає на цей процес.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії у Facebook.

"Відповідно до Регламенту проведення електронних аукціонів покупці самостійно мають право об'єднувати від 50 до 200 лотів у власній зустрічній пропозиції", – йдеться в дописі.

Під час додаткового періоду торгів електронна торгова система в автоматичному режимі ранжує зустрічні пропозиції покупців за ціновим критерієм.

Також зазначено, що продавець розглядає та ухвалює рішення виключно щодо пропозиції, яку система визначила найкращою на відповідний момент, враховуючи заявлений обсяг, кількість активних учасників та наявність альтернативного попиту.

Компанія назвала лист від народних депутатів маніпуляційним та таким, що приписує Енергоатому рішення, які він не ухвалював, вводить суспільство в оману, дискредитує прозорі ринкові процедури та підриває довіру до механізмів організованої торгівлі.

Наостанок авторів закликали спиратися на факти, норми Регламенту проведення електронних аукціонів і вимоги чинного законодавства, а не на припущення.

Нагадаємо:

24 липня народні депутати спільно заявили про повернення Енергоатому до практики укрупнення лотів на аукціонах з продажу електроенергії, що несе корупційні ризики. Лист підписав 51 депутат.

Йшлося про те, що на аукціоні 14 липня електроенергія мала стартову ціну 4900 грн за 1 МВт-год. Водночас після укрупнення до 200 МВт обсяг був проданий ДТЕК за ціною 4205 грн за 1 МВт-год. Після цього ціна знову повернулася до 4900 грн.

Автори писали, що у 2020-2021 роках вже були приклади укрупнення лотів на аукціонах Енергоатому, які пізніше стали кримінальною справою Національного антикорупційного бюро (НАБУ).