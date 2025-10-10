Заплутану ситуацію вирішено: для "Моршинської" шукатимуть управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів завершило врегулювання тривалої й заплутаної ситуації навколо арештованих корпоративних прав групи компаній "IDS Ukraine" (в тому числі бренду "Моршинська").

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Йдеться про активи, щодо яких раніше фіксувалися ознаки корупційних впливів і невизначеного статусу управління. Після ретельного аналізу та юридичного впорядкування усіх питань АРМА переходить до підготовки конкурсу на управителя цим активом.

"Ми розібралися у ситуації, яка роками залишалася без рішення. Тепер процес повернено у законне русло, і ми готуємо відкритий конкурс з управління корпоративними правами "IDS Ukraine", – наголосила т.в.о. голови Агентства Ярослава Максименко.

Зазначається, що АРМА вже провело робочу зустріч з керівництвом "IDS Ukraine", під час якої сторони обговорили подальші кроки та державні пріоритети – розвиток бізнесу, підтримку працівників і фінансову прозорість.

АРМА повідомляє, що конкурс буде оголошено вже незабаром. Наразі тривають ринкові консультації щодо управління цим активом, взяти участь у яких можуть потенційні управителі та інвестори.

Нагадаємо:

Суд ще у 2022 році заарештував акції та кошти "Моршинської", які належать російському олігарху Міхаілу Фрідману. Він був співласником компанії IDS Ukraine, якій належать торгові марки "Моршинська" та "Миргородська".

Управителем "Моршинської" після конкурсу АРМА у березні 2023 року стала ТОВ "Карпатські мінеральні води", їй належить торгова марка "Карпатська джерельна".

В квітні 2025 року АРМА розірвало договір з управителем арештованого ТОВ "Моршинська" — ТОВ "Карпатські мінеральні води".

За словами колишньої голови АРМА Олени Думи, "Карпатські мінеральні води" самі відмовляються працювати за договором, бо чинне законодавство забороняє працювати без погодження з підсанкційними особами або росіянами.