АРМА скасувало пошук управителя для виробника "Моршинської" і "Миргородської"

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) скасувало оголошену в листопаді 2025 року закупівлю послуги з управління арештованими корпоративними правами низки компаній з групи IDS Ukraine, що видобувають та виробляють воду під брендами "Моршинська", "Миргородська".

Про це пише NADRA.INFO з посиланням на юридичну фірму Ario Law Firm, яка в інтересах одного з потенційних учасників оскаржувала конкурсні умови до Антимонопольного комітету України.

Електронний протокол рішення про скасування закупівлі датовано 11.02.2026, офіційна підстава – "відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг".

"Рішення АРМА про скасування конкурсу є наслідком набрання чинності з 30.01.2026 нової моделі відбору управителів активами згідно з Законом України щодо посилення інституційної спроможності АРМА та вдосконалення механізмів управління активами.

Так, конкурси щодо відбору управителів активами визнаються такими, що не відбулися, а підписані договори управління активами підлягають достроковому розірванню, якщо на день набрання чинності відповідними нормами конкурс було оголошено, а переможця ще не визначено.

Враховуючи, що конкурс з відбору управителя активами IDS Ukraine станом на 30.01.2026 перебував на етапі внесення змін до тендерної документації на виконання рішення АМКУ від 12.01.2026 (у зв'язку з оскарженнями дискримінаційних умов тендерної документації), логічно, що в АРМА як замовника закупівлі, не було іншого варіанту, ніж ухвалити рішення про визнання відкритих торгів такими, що не відбулися, та про їх скасування", – пояснив адвокат, партнер Ario Law Firm Сергій Деркач.

Він нагадав, що згідно з новими правилами відбору управителя, АРМА перед передачею активів в управління проводить їх ідентифікацію та поділ на прості або складні.

"Для складних активів, своєю чергою, передбачена спеціальна процедура визначення управителя із залученням Комісії, до складу якої входять 8 членів: 4 визначає АРМА, по одному – бізнес-омбудсмен, НКЦПФР, Мінекономіки та Мінʼюст. Зрозуміло, що активи IDS Ukraine відносяться до складних та потребують перезапуску конкурсу з відбору управителя за новими, більш прозорими правилами", – сказав Деркач.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав НАБУ розпочати досудове розслідування щодо службовців Агентства з управління та розшуку активів (АРМА) за підозрою у зловживанні владою при відборі керуючого активів IDS Ukraine - виробника мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська".

Суд ще у 2022 році заарештував акції та кошти "Моршинської", які належать російському олігарху Фрідману. Він був співвласником компанії IDS Ukraine.

Управителем "Моршинської" після конкурсу АРМА у березні 2023 року стала ТОВ "Карпатські мінеральні води", їй належить торгова марка "Карпатська джерельна".

У квітні 2025 року АРМА розірвало договір з управителем арештованого ТОВ "Моршинська" — ТОВ "Карпатські мінеральні води".

За словами колишньої голови АРМА Олени Думи, "Карпатські мінеральні води" самі відмовлялися працювати за договором, бо чинне законодавство забороняє працювати без погодження з підсанкційними особами або росіянами.

У жовтні АРМА повідомило, що завершило врегулювання тривалої й заплутаної ситуації навколо арештованих корпоративних прав групи компаній "IDS Ukraine", а також, що конкурс буде оголошено вже незабаром.

У листопаді АРМА оголосило на Prozorro конкурс на визначення управителя для групи компаній IDS Ukraine – виробника "Моршинської" та "Миргородської".