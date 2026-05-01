Коломойському оголосили нову підозру

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора оголосили нову підозру Ігорю Коломойському за оборудки в Приватбанку.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та ОГП, та джерела в правоохоронних органах.

Служба безпеки не назвала точне ім'я підозрюваного чи фінустанову, але за даними джерел, йдеться про Ігоря Коломойського та махінації з коштами Приватбанку.

Точна сума, яку згодом уточнила СБУ в офіційному релізі, становить понад 100 млн грн.

Доповнено: За даними СБУ, у 2014 році колишній бенефіціарний власник банку та пов'язані з ним особи організували схему виведення кредитних коштів.

Підконтрольні компанії отримували кредити без належного забезпечення і реальної господарської мети, після чого гроші проходили через низку юридичних і фізичних осіб під виглядом законних фінансових операцій.

Слідство вважає, що частина цих коштів зрештою потрапила на особисті рахунки організаторів схеми. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного перерахували сотні мільйонів гривень від підконтрольного йому підприємства.

Коломойському інкримінують шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Довідка. За 62 статтею Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Ігор Коломойський вже перебуває під вартою як підозрюваний та обвинувачений у кількох провадженнях. Його тримають у СІЗО з 2 вересня 2023 року, або майже два роки і вісім місяців.

Першу підозру Коломойському оголосили у вересні 2023 року за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. За даними СБУ, йшлося про легалізацію понад пів мільярда гривень у 2013-2020 роках через виведення грошей за кордон із використанням інфраструктури підконтрольних фінустанов.

Окремий блок справ стосується "ПриватБанку". НАБУ і САП повідомляли йому підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн банку.

Ще одна справа, через яку йому продовжують арешт без застави, - підозра в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. За даними слідства, мотивом була особиста помста через невиконання вимог щодо анулювання рішень зборів акціонерів одного з товариств.