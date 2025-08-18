Арест акций трех заводов по делу Коломойского отменен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство представителей трех заводов и бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Transparency International.

Апелляция решила отменить арест ряда активов. Суд пересмотрел постановления от 14 и 16 июля, которыми было заблокировано имущество трех предприятий.

Так, речь идет о 10,29% корпоративных прав АО "Запорожский завод ферросплавов" - 24,45 млн акций и 10,29% собственности имущества предприятия. Также о 24,75% корпоративных прав АО "Никопольский завод ферросплавов" - 384,6 млн акций. и 24,75% собственности имущества и 24,28% корпоративных прав АО "Покровский ГОК" - 178,7 млн акций.

Арест наложили с целью возможной будущей конфискации. Прокурор утверждал, что согласно реестру эти доли опосредованно принадлежат Игорю Коломойскому.

Представители Запорожского и Никопольского завода настаивали, что на момент ареста Коломойский уже не значился среди бенефициаров, а об изменениях в структуре собственности стало известно 15 июля. Представители АО "Покровский ГОК" отметили, что это предприятие не является участником уголовного производства.

Прокурор возразил, отметив, что данные реестра подтверждают принадлежность корпоративных прав. Он просил оставить арест на имущество, чтобы уставный капитал не был формальной "бумажной" собственностью, а реально обеспечивал сохранность активов.

Бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского подозревают в присвоении 9,2 млрд грн банка вместе с приспешниками под видом "оздоровления" финансового учреждения.





