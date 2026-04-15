Коломойському не вдалось скасувати справу про замовне вбивство

Суд відмовив українському олігарху Ігорю Коломойському у звільнення від кримінальної відповідальності у справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка.

Про це повідомив член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.

За повідомленням Лещенка – рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва, розглянувши клопотання Коломойського щодо прострочення строків давності справи.

Коломойському також продовжили строк тримання під вартою.

"Тепер суд 27 квітня почне слухати по суті справу Коломойського про замах на вбивство адвоката Карпенка, в якій він проходить як підбурювач", – написав Лещенко.

За даними слідства, Коломойський у 2003 році, з особистої помсти, замовив вбивство Сергія Карпенка. Причиною було невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Події відбувалися у Феодосії (Крим).

Бандити напали на директора юридичної компанії і завдали йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи.

Офіс генерального прокурора оголосив Ігорю Коломойському підозру ще у травні 2024 року.

У 2005 році проти Коломойського порушили кримінальну справу за замах на вбивство адвоката Сергія Карпенка через відмову виконувати вказівки у корпоративній суперечці навколо підприємства Дніпроспецсталь (Запоріжжя). Хоча, у тому ж році за дивних обставин справу закрили.

У 2013-му Віктор Пінчук, який почав судову тяжбу проти Коломойського в Лондоні через акції Криворізького залізорудного комбінату, спробував реанімувати цю справу і довести причетність Коломойського до замовлення вбивства Карпенка.

Але тоді суддя Високого суду Лондона вирішив, що "епізод щодо Карпенка" не будуть включати в процес.