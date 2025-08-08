Компанія Коломойського проти України: арбітраж закрив позов на $700 мільйонів

Арбітражний трибунал Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) остаточно припинив провадження у справі за позовом компанії Gilward Investments B.V., пов’язаної з Ігорем Коломойським, проти України на суму $700 млн через несплату арбітражного збору.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Позивач не сплатив обов'язковий арбітражний збір у розмірі $150 000, попри неодноразові попередження.

Зазначається, що позов було подано ще у 2015 році компанією Gilward Investments B.V., кінцевими бенефіціарними власниками якої є Ігор Коломойський та Георгій Гуртовий.

"Позов базувався на твердженнях позивача про нібито протиправні дії українських державних органів, що начебто призвели до банкрутства ПрАТ "Авіакомпанія Аеросвіт".

Серед висунутих претензій — обмеження доступу до міжнародних авіамаршрутів, надання конкуренту (МАУ) виключних прав без нормативного обґрунтування, бездіяльність Фонду державного майна як акціонера, експропріація земельної ділянки в аеропорту "Бориспіль", затримки з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства", - йдеться у повідомленні.

У квітні 2022 року провадження було зупинено у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, однак згодом — у травні 2023 року — його поновили.

Мін'юст подав відзив на позов, у якому довело, що банкрутство "Аеросвіту" було спричинене виключно внутрішньою фінансовою неспроможністю, а не втручанням держави.

У липні 2024 року трибунал встановив процедурний графік процесуальних дій. Однак позивач неодноразово звертався з клопотаннями про відтермінування, посилаючись на відсутність доступу до Коломойського, який на той момент перебував під вартою в Україні.

Мін'юст надав трибуналу пояснення, що доступ був.

Юридичними радниками України у цій справі виступали міжнародна юридична фірма Latham & Watkins LLP та національна юридична фірма АО "Саєнко Харенко".

Нагадаємо:

"АероСвіт", який був найбільшим українським авіаперевізником, розпочав процедуру банкрутства наприкінці грудня 2012 року.

На початку 2013 року повідомлялося, що найбільшими акціонерами "АероСвіту" були Gilward Investments BV і Фонд держмайна України (ФДМ), що володіють відповідно близько 38% і 22,4% акцій авіаперевізника. Ще трьом українським компаніям належали приблизно 40% акцій, зокрема "ГенАвіаІнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% і "Бюро" - 4,8%.