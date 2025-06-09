Верховний Суд підтвердив правомірність примусового відчуження акцій "Укртатнафти"

Верховний Суд України підтвердив правомірність дій держави щодо примусового відчуження акцій ПАТ "ТФПНК "Укртатнафта" в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

"5 червня 2025 року суд залишив без задоволення касаційну скаргу компанії Relix Services Ltd. Рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у задоволенні позову залишено без змін", – говориться у повідомленні.

Суд підтвердив, що примусове вилучення акцій "Укртатнафти" відбулося на законних підставах. Його здійснили відповідно до рішення військового командування від 6 листопада 2022 року та положень Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

"Ця справа є однією з багатьох, у межах яких компанії, пов’язані з колишніми власниками корпоративних прав стратегічно важливих підприємств, оскаржують дії держави з відчуження акцій", – зазначено у повідомленні.

Мінюст повідомляє, що судові спори цієї категорії охоплюють кілька типів вимог: витребування акцій, оскарження рішень військового командування, а також зміни у менеджменті та установчих документах компаній.

Станом на червень 2025 року, у провадженні судів України перебувають 13 справ, учасником у яких є Кабінет Міністрів України (процесуальний представник – Мін’юст) та 2 справи відповідачем яких є держава в особі Мін’юсту.

"У всіх вказаних справах прийняті рішення про відмову у задоволені позову. Крім того, Верховний Суд виніс остаточні судові рішення у 14 судових справах", – говориться у повідомленні.

"Формування судової практики Верховного Суду у справах щодо примусового відчуження корпоративних прав на користь держави в умовах воєнного стану підтверджує правомірність, обґрунтованість і законність рішень, ухвалених державою в інтересах національної безпеки", – переконані у міністерстві.

Примусове відчуження корпоративних прав ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «ТФПНК "Укртатнафта" стало необхідним кроком для забезпечення обороноздатності, стабільності паливного ринку та безпеки громадян в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо:

На початку листопада 2022 року НКЦПФР ухвалила рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

За кілька днів після цього колишній гендиректор мережі АЗС WOG Сергій Корецький очолив відчужені державою компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Раніше також повідомлялося, що Ігор Коломойський, колишній акціонер компанії "Укрнафта", заявив, що націоналізація акцій компанії – перевищення повноважень. На його переконання, відчуження акцій "Укрнафти" та "Укртатнафти" у власність держави не було ініціативою військового командування, а стало нібито наслідком рішення Ставки Верховного головнокомандувача.