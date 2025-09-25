Антимонопольний комітет оштрафував п’ять компаній: які і за що

Антимонопольний комітет України ухвалив два рішення про антиконкурентні узгоджені дії учасників публічних закупівель.

Про це повідомляє АМКУ.

Комітет визнав, що учасники публічних закупівель вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.

Перше рішення стосується ТОВ "АДІТУС ІМПЛАНТ МЕДІКАЛ", ТОВ "САНТЕРС ТРЕЙД" і ТОВ "МЕДТОРГ СЕРВІС". Вони спотворили результати відкритих торгів з особливостями на закупівлю апаратури для підтримування фізіологічних функцій організму (систем для транспедикулярної фіксації хребта), які проводило ДП "Медичні закупівлі України".

Також Комітет ухвалив рішення, яким визнав, що ТОВ "АКВАРІУС ГРУП" і ТОВ "НІДЕЛ СТРІМ" вчинили змову під час участі у закупівлях води питної бутильованої, проведених у червні 2023 року.

"Під час розслідування цих справ було встановлено обставини та факти, що у своїй сукупності свідчать про спільну та скоординовану поведінку товариств і, як результат, – про вчинення порушення та про усунення конкуренції між вказаними суб’єктами господарювання під час участі у торгах", – говориться у повідомленні.

На ТОВ "АДІТУС ІМПЛАНТ МЕДІКАЛ", ТОВ "САНТЕРС ТРЕЙД" і ТОВ "МЕДТОРГ СЕРВІС" накладено штрафи на загальну суму 947 465 грн.

ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» і ТОВ "НІДЕЛ СТРІМ" оштрафували на 11 960 625 гривень.

"Згідно з Законом України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів", – додав Антимонопольний комітет.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Волинська аграрна компанія" та фізичну особу-підприємця на суму 292,5 тис грн, які брали участь в двох аукціонах на купівлю права оренди двох земельних ділянок Колодяжненської сільської ради.

Раніше Антимонопольний комітет покарав теплопостачальну компанію, яка нараховувала плату без урахування показань індивідуальних засобів обліку теплоенергії.

Антимонопольний комітет України оштрафував ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод" – компанія без дозволу отримала контроль над частиною активів ТОВ "Варіант Агро Буд".

АМКУ оштрафував на понад 9,8 млн грн за змову фірми "Грінер" та "Левентон", які діяли узгоджено під час участі в торгах на закупівлю операційних столів, організованих держпідприємством "Медичні закупівлі України".

Раніше Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Класік-Форм" на майже один мільйон гривень за порушення у 9 справах про придбання АЗС - їх отримали без належного дозволу регулятора.