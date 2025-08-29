Медичні закупівлі: АМКУ оштрафував за змову дві фірми

АМКУ оштрафував на понад 9,8 млн грн за змову фірми "Грінер" та "Левентон", які діяли узгоджено під час участі в торгах на закупівлю операційних столів, організованих держпідприємством "Медичні закупівлі України".

Про це пише The Pharma Media.

"Антимонопольний комітет України встановив, що компанії ТОВ "Грінер" та ТОВ "Левентон" порушили законодавство про захист економічної конкуренції. За даними комітету, фірми вчинили антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів торгів", – говориться у повідомленні.

Комітет з’ясував, що компанії діяли узгоджено під час участі в торгах на закупівлю операційних столів, організованих державним підприємством "Медичні закупівлі України" у 2024 році, з очікуваною вартістю 66 595 200 грн.

За даними Антимонопольного комітету, ці суб’єкти господарювання домовилися про умови участі в торгах, що фактично усунуло конкуренцію між ними.

Антимонопольний комітет України визнав узгоджені дії ТОВ "Грінер" та ТОВ "Левентон" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та наклав на обидві компанії штраф загальною сумою 9 876 080 грн, повідомляє сайт.





Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Класік-Форм" на майже один мільйон гривень за порушення у 9 справах про придбання АЗС - їх отримали без належного дозволу регулятора.

Антимонопольний комітет також прийняв два рішення щодо порушення ТОВ "Агрофірма ім. Горького".

Раніше Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Будівельне управління механізації" (Вінниця) і ТОВ "Мостобудівельний загін №112" (Бровари) на 106 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії на торгах із капітального ремонту мостів і доріг.

Раніше Рахункова палата повідомила, що автоматичне припинення виконання рішень Антимонопольного комітету України у разі їх оскарження призводить до тривалих затримок виплат. За даними аудиторів, частка рішень АМКУ, визнаних судами недійсними повністю або частково, у 2020-2024 роках становила від 0,1% до 3% загальної кількості.