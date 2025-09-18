АМКУ оштрафував агрокомпанію, яка купила право оренди ділянок на Волині

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Волинська аграрна компанія" та фізичну особу-підприємця на суму 292 500,00 грн.

Про це АМКУ повідомив на своєму офіційному сайті.

АМКУ визнав, що ТОВ "Волинська аграрна компанія" та ФОП "вчинили порушення конкурентного законодавства у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів аукціонів".

"Суб’єкти господарювання взяли участь в двох аукціонах на купівлю права оренди двох земельних ділянок Колодяжненської сільської ради (Ковельського району Волинської області)", – говориться у повідомленні.

Під час розслідування справи Комітет встановив обставини, що у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ "Волинська аграрна компанія" та ФОП антиконкурентних узгоджених дій з метою отримання права оренди вказаних земельних ділянок.

"Виявлені факти свідчили про єдність економічних інтересів та відсутність конкуренції між ними під час підготовки та участі в аукціонах", – зазначає комітет.

