АМКУ оштрафував полтавський завод за концентрацію без дозволу

Антимонопольний комітет України оштрафував ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод" – компанія без дозволу отримала контроль над частиною активів ТОВ "Варіант Агро Буд".

Про це говориться на сайті АМКУ.

За порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ПрАТ "Карлівський Машинобудівний Завод" було накладено штраф у розмірі 9 739 330 грн.

"Антимонопольний комітет України завершив розгляд справи про порушення ПрАТ "Карлівський Машинобудівний Завод" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття контролю над значною частиною активів ТОВ "Варіант Агро Буд", що забезпечує здійснення діяльності, без дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна", – говориться у повідомленні.

Наміри компанії були відомі комітету ще у 2021 році, коли товариства звернулись до АМКУ із заявою про надання дозволу на узгоджені дії у вигляді укладення між ними договору, що стосується утримання від конкуренції та заборони переманювання працівників.

Як правило, положення "non-compete" містяться в договорах купівлі-продажу корпоративних прав та/або активів і є допоміжним засобом для захисту інтересів майбутнього покупця, а тому суб’єкти господарювання звертаються до комітету одразу із двома заявами: про надання дозволу на концентрацію (як основну дію) та узгоджені дії (як допоміжну).

"Комітет під час розгляду відповідної заяви з’ясував, що заявлені узгоджені дії, не обмежуються "non-compete", а є однією з ланок складної транзакції, що полягає у придбанні та операційному лізингу ПрАТ "Карлівський Машинобудівний Завод" активів ТОВ "Варіант Агро Буд", – пише АМКУ.

"Відтак, Комітет повідомив суб’єктам господарювання, що реалізація запланованої транзакції може потребувати дозволу на здійснення концентрації. Однак заявники проігнорували це попередження", – говориться у повідомленні.

Враховуючи те, що угоди "non-compete" (без дозволу на концентрацію) по своїй суті є антиконкурентними узгодженими діями та мають наслідком усунення конкурента з ринку, комітетом у жовтні 2021 року була розпочата справа про узгоджені дії, пояснює АМКУ.

А на початку 2022 року ПрАТ «Карлівський Машинобудівний Завод» і ТОВ "Варіант Агро Буд" стали позиціонувати себе як об'єднана компанія, що функціонує від імені ПрАТ "Карлівський машинобудівний завод".

"Враховуючи зазначене, комітет почав досліджувати це питання на предмет можливого вчинення суб’єктами господарювання порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Наприкінці серпня 2022 року ПрАТ "Карлівський Машинобудівний Завод" і ТОВ "Варіант Агро Буд" все ж таки вирішили звернутись до Комітету із заявою про надання дозволу на концентрацію постфактум", – пояснює комітат..

Під час розгляду справи про порушення комітетом було досліджено ринки, на які концентрація мала вплив, шляхом проведення опитування конкурентів заявників та їх споживачів.

За результатами дослідження було встановлено, що концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, а відтак було надано дозвіл ПрАТ "Карлівський Машинобудівний Завод" на набуття контролю над значною частиною активів ТОВ «Варіант Агро Буд», що забезпечують здійснення діяльності.

Антимонопольний комітет України визнав, що ПрАТ "Карлівський Машинобудівний Завод" вчинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття контролю над значною частиною активів ТОВ "Варіант Агро Буд", що забезпечують здійснення діяльності, без відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

