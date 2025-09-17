АМКУ оштрафував на 7 мільйонів гривень теплопостачальника

Антимонопольний комітет покарав теплопостачальну компанію, яка нараховувала плату без урахування показань індивідуальних засобів обліку теплоенергії.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України.

Тимчасова адміністративна колегія АМКУ визнала дії теплопостачальної компанії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Вона наклала на підприємство штраф та зобов’язала припинити порушення та усунути наслідки порушення.

Як повідомляє комітет, теплопостачальна компанія займала (домінуюче становище на ринку послуги з постачання теплової енергії к місті, де розташовані діючі мережі теплопостачання.

Ці мережі компанія експлуатувала протягом 2022-2024 років та з січня по 16 вересня 2025 року без жодного конкурента на ринку.

"Підприємство до лютого 2022 року споживачам, на об’єктах яких встановлені індивідуальні засоби обліку теплової енергії та прийняті в експлуатацію, нараховувало плату за послугу постачання теплової енергії з урахуванням показань цих засобів обліку теплової енергії", – повідомляє АМКУ.

"З лютого 2022 року теплопостачальна компанія припинила дію договорів, укладених зі споживачами щодо надання послуги з постачання теплової енергії, та припинила враховувати показники індивідуальних засобів обліку теплової енергії", – говориться у повідомленні.

Засоби обліку теплової енергії, встановлені на об’єктах споживачів, не приймались на абонентський облік підприємством та їх правовий статус не визначений.

Як пояснила теплопостачальна компанія, розподіл обсягу послуги, спожитої теплової енергії у будинках, де проживають або провадять свою господарську діяльність такі споживачі, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Також застосовувалася методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. При цьому не враховувались показання індивідуальних засобів обліку теплової енергії.

"В ході розгляду справи встановлено, що до теплопостачальної компанії з питань нарахування плати за послуги з постачання теплової енергії без урахування показань цих засобів обліку, надійшло більше 100 скарг від споживачів", – повідомляє АМКУ.

АМКУ визнав, що теплопостачальна компанія порушила законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуги з постачання теплової енергії, що зашкодило інтересам споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Теплопостачальну компанію зобов’язали протягом двох місяців з дня одержання рішення припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунути наслідки порушення.

