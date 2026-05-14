Антимонопольний дозволив "Сільпо" купити магазини групи "Євротек"

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Сільпо-Фуд" на набуття контролю над об'єктами нерухомості та обладнання, які належать групі компаній "Євротек".

Про це йдеться опублікованих рішеннях АМКУ від 14 травня.

АМКУ розглянув загалом п'ять заяв ТОВ "Сільпо-Фуд" про набуття контролю над об'єктами нерухомості та обладнанням групи компаній "Євротек" і схвалив їх.

Група "Євротек", яка працює на ринку з 1995 року та об'єднує мережі супермаркетів "Арсен", "Фреш", "Союз" та "Квартал", закриває всі свої магазини в Україні, останній робочий день запланований на 31 травня.

Мережа "Арсен" має шість магазинів у Львові, а також по два – в Івано-Франківську та Рівному.

Мережі "Союз" (14 магазинів) та "Квартал" (23 економ магазина) працювали у Києві, Чернігові, Прилуках, Славутичі, Житомирі та Бердичеві.

Мережа "Фреш" розвивала дев'ять супермаркетів у Кривому Розі, Херсоні та Рівному.

Як зазначають у Асоціації ритейлерів України, "Сільпо" зможе посилити присутність у західній та північній Україні, використовуючи готові торговельні локації та інфраструктуру ритейлера, який залишає ринок.



Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України розгляне заяви ТОВ "Сільпо-Фуд" щодо набуття контролю над нерухомістю та обладнанням групи компаній "Євротек".

Раніше власник мережі "Сільпо" Володимир Костельман отримав дозвіл Антимонопольного комітету на набуття контролю над мережею маркетів "Бадьорий".