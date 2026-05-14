Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Антимонопольний дозволив "Сільпо" купити магазини групи "Євротек"

Андрій Муравський — 14 травня, 17:20
Антимонопольний дозволив Сільпо купити магазини групи Євротек

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Сільпо-Фуд" на набуття контролю над об'єктами нерухомості та обладнання, які належать групі компаній "Євротек".

Про це йдеться опублікованих рішеннях АМКУ від 14 травня.

АМКУ розглянув загалом п'ять заяв ТОВ "Сільпо-Фуд" про набуття контролю над об'єктами нерухомості та обладнанням групи компаній "Євротек" і схвалив їх.

Група "Євротек", яка працює на ринку з 1995 року та об'єднує мережі супермаркетів "Арсен", "Фреш", "Союз" та "Квартал", закриває всі свої магазини в Україні, останній робочий день запланований на 31 травня.

Мережа "Арсен" має шість магазинів у Львові, а також по два – в Івано-Франківську та Рівному.

Мережі "Союз" (14 магазинів) та "Квартал" (23 економ магазина) працювали у Києві, Чернігові, Прилуках, Славутичі, Житомирі та Бердичеві.

Мережа "Фреш" розвивала дев'ять супермаркетів у Кривому Розі, Херсоні та Рівному.

Як зазначають у Асоціації ритейлерів України, "Сільпо" зможе посилити присутність у західній та північній Україні, використовуючи готові торговельні локації та інфраструктуру ритейлера, який залишає ринок.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет України розгляне заяви ТОВ "Сільпо-Фуд" щодо набуття контролю над нерухомістю та обладнанням групи компаній "Євротек".

Раніше власник мережі "Сільпо" Володимир Костельман отримав дозвіл Антимонопольного комітету на набуття контролю над мережею маркетів "Бадьорий".

АМКУ ритейл

ритейл

Антимонопольний дозволив "Сільпо" купити магазини групи "Євротек"
Мережа мультибрендових магазинів взуття SuperStep йде з України
Скільки коштує бюджетний дизайн простору

Останні новини