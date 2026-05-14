“Сільпо” хоче придбати мережу супермаркетів “Арсен”

Антимонопольний комітет України розгляне п'ять заяв ТОВ "Сільпо-Фуд" про набуття контролю над об'єктами нерухомості та обладнанням, які належать групі компаній "Євротек".

Про це йдеться у порядку денному засідання регулятора на четвер, 14 травня.

Як писало видання Zaxid.net, напередодні група компаній "Євротек" підтвердила закриття всіх своїх магазинів в Україні: мереж "Арсен", "Фреш", "Союз" та "Квартал". Останній робочий день запланований на 31 травня.

"Ми подбали про те, щоб на наші локації прийшли найкращі оператори ринку України", – запевнив власник "Євротеку" Михайло Весельський у відповідь на запит видання Zaxid.net.

Група "Євротек" працює на ринку з 1995 року та об'єднує мережі супермаркетів "Арсен", "Фреш", "Союз" та "Квартал", операційне управління якими здійснює компанія "Альянс Маркет".

Мережа "Арсен" зосереджена в основному у Львові і має там близько шести магазинів, а також по два об'єкти в Івано-Франківську та Рівному.

"Союз" (14 магазинів) та "Квартал" (23 економ магазина) працювали у форматі регіональних мереж (Чернігів, Прилуки, Славутич, Житомир, Бердичів і Київ).

Мережа "Фреш" розвивала дев'ять супермаркетів у Кривому Розі, Херсоні та Рівному.

За даними YouControl, доходи компанії у 2025 році становили 3 млрд грн. Проте компанія працювала у збиток.

