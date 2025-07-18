АМКУ дозволив засновнику ОККО купити агрокомпанію

Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії "Vi.An Holding Limited" Віталія Антонова на набуття контролю над ТОВ "Кайрос-Холдінг".

Про це пише INTERFAX-Україна.

Рішення придбати компанію є логічним продовженням стратегії розвитку в агронапрямку, розширення земельного банку, прокоментували в департаменті корпоративних коммунікацій группи компаній ОККО.

"Інтерес до Тернопільської та Рівненської областей, де, власне, зосереджений земельний банк вищезгаданої компанії, зумовлений як сприятливими природно-кліматичними умовами, так і кращими показниками врожайності порівняно з іншими регіонами України", – зазначили там.

"Компанія також нагадала, що завершує будівництво елеватора на 60 тис. тонн зберігання, в процесі будівництва – біоетанольний завод, який має розпочати виробництво у другій половині 2026 року. Потужності розраховані на виробництво 85 тис. тонн біоетанолу на рік, – як для внутрішньоукраїнських потреб, так і для продажу на зовнішні ринки", – говориться у публікації.

Крім того, важливою складовою аграрного портфеля в OККО назвали партнерство з "Гадз- Агро" (Тернопільська обл.), разом із якою компанія розвиває агровиробництво.

ТОВ "Кайрос-Холдинг" заснована 2024 року у Львові. Спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур, організації будівництва будівель, посередництві у торгівлі товарами широкого асортименту, оптовій торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом тощо.

Згідно даних сервісу Opendatabot, підприємство у 2024 року отримало доходу 1,543 млн грн, чистого збитку 1,136 млн грн, має боргові зобов`язання на 857,395 млн грн, активи оцінюються в 856,31 млн грн. Статутний фонд – 50 тис. грн. На підприємстві працює 1 співробітник. Бенефіціарами є бізнесмени Богдан Кусьпісь та Іван Коцьо, які володіють низкою хлібо-булочних заводів, ресторанами, будівельними компаніями тощо.

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів. Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що OККО Group придбала 17 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, збільшивши земельний банк до 50 тисяч гектарів. В цьому році була закрила угоду на 17 тис. га на півночі Тернопільської області і півдні Рівненської області

Раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет дозволив компанії GNG Retail Limited, якій належить холдинг OKKO Group, купити проєкт вітроелектростанції у Волинській області. До 2030 року ОККО планує побудувати до 1 ГВт енергетичних потужностей.

Також повідомлялося, що у липні цього року запускає трейдинг агропродукції. Після запуску трейдингу компанія використовуватиме елеватори не лише для зберігання, але й для перевалки стороннього зерна та закупівлі зерна.

Раніше повідомлялося, що агрохолдинг "Кернел" Андрія Веревського подав заявку до АМКУ на купівлю агрохолдингу ІМК. Проте, голова наглядової ради ІМК Алекс Ліссітса заявив, що агрохолдинг не продаватиме частку компанії агрохолдингу "Кернел" – ІМК побачив інші можливості для інвестицій.