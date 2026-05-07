ОККО планує побудувати вітроелектростанцію на Львівщині: тривають обговорення

У Львівській області розпочалися громадські обговорення проєкту будівництва нової вітрової електростанції на території Сокальської територіальної громади Шептицького району.

Про це повідомляє профільне видання ExPro із посиланням на реєстр оцінки впливу на довкілля.

Ініціатором проєкту є ТОВ "Захід Вітер", засновником якого виступає ТОВ "Вінд Солар Інвест". Кінцевим бенефіціаром компанії вказаний бізнесмен Віталій Антонов, власник паливного гіганта "Галнафтогаз" (ОККО).

Проєкт передбачає встановлення до 10 вітроенергетичних установок потужністю до 8 МВт кожна. Таким чином, загальна встановлена потужність ВЕС може сягнути до 80 МВт.

Висота башт вітротурбін становитиме до 200 м, а загальна висота установок разом із вертикально піднятою лопаттю – від 170 м до 280 м.

Очікується, що вітрова електростанція щорічно вироблятиме близько 240 тис. МВт-год електроенергії.

Також у межах проєкту передбачене будівництво підстанції 110/35 кВ, ліній електропередачі та під'їзних доріг.

Для розміщення однієї вітроустановки орієнтовно знадобиться до 1 га землі.

Громадські обговорення проєкту тривають у межах процедури оцінки впливу на довкілля.

