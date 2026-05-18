ОККО та "Гадз-Агро" планують побудувати біометановий завод

В Україні у березні запрацював новий біометановий завод

У Львівській області розпочалися громадські обговорення проєкту будівництва біоенергетичного комплексу з виробництва біометану та електроенергії ТОВ "Соколів Енерджі".

Про це повідомляє профільне видання ExPro із посиланням на реєстр оцінки впливу на довкілля.

Проєкт передбачає будівництво комплексу з виробництва біометану з подальшим транспортуванням у газорозподільні та/або магістральні мережі.

Згідно з документацією, продуктивність комплексу становитиме:

виробництво біогазу - 13,7 млн куб. м на рік;

виробництво біометану - 3,84 млн куб. м на рік;

виробництво електроенергії - майже 15 млн кВт-год на рік.

Як сировину планують використовувати гній великої рогатої худоби, силос кукурудзи та жита, відходи зерна.

На підприємстві планують створити 51 робоче місце.

ТОВ "Соколів Енерджі" зареєстроване у грудні 2025 року у Львові.

Засновником компанії є ТОВ "Гадз-Агро", а серед кінцевих бенефіціарів тернопільський бізнесмен-аграрій Петро Гадз (50%) та Віталій Антонов (ОККО, 47,89%).

"Гадз-Агро" - група компаній, що спеціалізується на виробництві та реалізації насіннєвого матеріалу, а також на вирощуванні фруктів та ягід.

Земельний банк компанії становить 32 тис. га у Тернопільській області.

Біометан – відновлювальний аналог природного газу, який виробляють в результаті бродіння біологічних речовин замість видобування з надр землі.

У березні в Україні запустили новий біометановий завод, який належить "Теофіпольській енергетичній компанії". Очікувалося, що цього року в Україні запрацює ще один, сьомий біометановий завод.

Уряд схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, яка активує можливості України стати великим виробником біогазів та експортером їх до Євросоюзу.