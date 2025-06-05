ОККО купує вітроелектростанцію на Волині: АМКУ дозволив

Антимонопольний комітет дозволив компанії GNG Retail Limited, якій належить холдинг OKKO Group, купити проєкт вітроелектростанції у Волинській області.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Рішення ухвалене на засіданні 5 червня.

ТОВ "Волинь Вест Вінд-1", ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" і ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", які належать інвестиційно-девелоперській компанії в галузі відновлюваної енергетики UDPR, планують купити через ТОВ "ОККО-ДРАЙВ".

Усі три "Волинь Вест Вінд" знаходяться у селі Затурці Локачинського району Волинської області та перебувають на етапі розробки.

Компанія отримала дозвіл на придбання часток у їхніх статутних капіталах, що забезпечують перевищення 50% голосів у вищих органах управління товариств.

У пресслужбі ОККО повідомили, що потужність майбутньої електростанції – 192 МВт.

Нагадаємо:

ОККО Віталія Антонова до 2030 року планує побудувати до 1 ГВт енергетичних потужностей.