ОККО купує вітроелектростанцію на Волині: АМКУ дозволив
Антимонопольний комітет дозволив компанії GNG Retail Limited, якій належить холдинг OKKO Group, купити проєкт вітроелектростанції у Волинській області.
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
Рішення ухвалене на засіданні 5 червня.
ТОВ "Волинь Вест Вінд-1", ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" і ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", які належать інвестиційно-девелоперській компанії в галузі відновлюваної енергетики UDPR, планують купити через ТОВ "ОККО-ДРАЙВ".
Усі три "Волинь Вест Вінд" знаходяться у селі Затурці Локачинського району Волинської області та перебувають на етапі розробки.
Компанія отримала дозвіл на придбання часток у їхніх статутних капіталах, що забезпечують перевищення 50% голосів у вищих органах управління товариств.
У пресслужбі ОККО повідомили, що потужність майбутньої електростанції – 192 МВт.
Нагадаємо:
ОККО Віталія Антонова до 2030 року планує побудувати до 1 ГВт енергетичних потужностей.