АМКУ разрешил основателю ОККО купить агрокомпанию

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании "Vi.An Holding Limited" Виталия Антонова на приобретение контроля над ООО "Кайрос-Холдинг".

Об этом пишет INTERFAX-Украина.

Решение приобрести компанию является логическим продолжением стратегии развития в агронаправлении, расширения земельного банка, прокомментировали в департаменте корпоративных коммуникаций группы компаний ОККО.

"Интерес к Тернопольской и Ровенской областям, где, собственно, сосредоточен земельный банк вышеупомянутой компании, обусловлен как благоприятными природно-климатическими условиями, так и лучшими показателями урожайности по сравнению с другими регионами Украины", - отметили там.

"Компания также напомнила, что завершает строительство элеватора на 60 тыс. тонн хранения, в процессе строительства - биоэтанольный завод, который должен начать производство во второй половине 2026 года. Мощности рассчитаны на производство 85 тыс. тонн биоэтанола в год, - как для внутриукраинских потребностей, так и для продажи на внешние рынки", - говорится в публикации.

Кроме того, важной составляющей аграрного портфеля в ОККО назвали партнерство с "Гадз-Агро" (Тернопольская обл.), вместе с которой компания развивает агропроизводство.

ООО "Кайрос-Холдинг" основана в 2024 году во Львове. Специализируется на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур, организации строительства зданий, посредничестве в торговле товарами широкого ассортимента, оптовой торговле твердым, жидким, газообразным топливом и тому подобное.

Согласно данным сервиса Opendatabot, предприятие в 2024 году получило дохода 1,543 млн грн, чистого убытка 1,136 млн грн, имеет долговые обязательства на 857,395 млн грн, активы оцениваются в 856,31 млн грн. Уставный фонд - 50 тыс. грн. На предприятии работает 1 сотрудник. Бенефициарами являются бизнесмены Богдан Кусьпис и Иван Коцьо, которые владеют рядом хлебо-булочных заводов, ресторанами, строительными компаниями и т.д.

OKKO Group объединяет более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. Флагманской компанией группы является концерн "Галнафтогаз", который управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине под брендом "ОККО", насчитывающей около 400 автозаправочных комплексов. Основателем и конечным бенефициаром группы является Виталий Антонов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что ОККО Group приобрела 17 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, увеличив земельный банк до 50 тысяч гектаров. В этом году была закрыла сделку на 17 тыс. га на севере Тернопольской области и юге Ровенской области

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет разрешил компании GNG Retail Limited, которой принадлежит холдинг OKKO Group, купить проект ветроэлектростанции в Волынской области. К 2030 году ОККО планирует построить до 1 ГВт энергетических мощностей.

Также сообщалось, что в июле этого года запускает трейдинг агропродукции. После запуска трейдинга компания будет использовать элеваторы не только для хранения, но и для перевалки стороннего зерна и закупки зерна.

Ранее сообщалось, что агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского подал заявку в АМКУ на покупку агрохолдинга ИМК. Однако, председатель наблюдательного совета ИМК Алекс Лисситса заявил, что агрохолдинг не будет продавать долю компании агрохолдинга "Кернел" - ИМК увидел другие возможности для инвестиций.