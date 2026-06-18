OKKO та WOG встановлюють ціни майже синхронно – Кириленко

Кириленко заявив, що OKKO та WOG встановлюють ціни майже ідентично

За словами очільника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленко, динаміка цін у мережах автозаправних станцій OKKO та WOG протягом багатьох років залишається практично синхронною.

Про це він повідомив у інтервʼю Liga.net

Кириленко зазначив, що ця тема вчергове зʼявляється у фокусі уваги комітету.

"Разом з тим, наразі сам по собі паралельний рух цін не є доказом порушення конкурентного законодавства. І це вчергове зʼявляється у фокусі уваги комітету, ми будемо це розбирати детально. ", – каже очільник АМКУ.

Разом з тим, наразі сам по собі паралельний рух цін не є доказом порушення конкурентного законодавства.

Представники мереж пояснюють таку ситуацію тим, що вони фактично не конкурують щодо пального, оскільки закуповують його в одних і тих самих виробників або за дуже схожими умовами.

Основна конкуренція, за їхніми словами, відбувається у сфері супутніх сервісів – якості обслуговування, асортименту магазинів, кави, хот-догів та інших додаткових послуг.

Нагадаємо:

На Дніпропетровщині викрито організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та реалізації пального: вилучено майна на 20 мільйонів гривень.