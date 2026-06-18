OKKO та WOG встановлюють ціни майже синхронно – Кириленко
За словами очільника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленко, динаміка цін у мережах автозаправних станцій OKKO та WOG протягом багатьох років залишається практично синхронною.
Про це він повідомив у інтервʼю Liga.net
Кириленко зазначив, що ця тема вчергове зʼявляється у фокусі уваги комітету.
"Разом з тим, наразі сам по собі паралельний рух цін не є доказом порушення конкурентного законодавства. І це вчергове зʼявляється у фокусі уваги комітету, ми будемо це розбирати детально. ", – каже очільник АМКУ.
Разом з тим, наразі сам по собі паралельний рух цін не є доказом порушення конкурентного законодавства.
Представники мереж пояснюють таку ситуацію тим, що вони фактично не конкурують щодо пального, оскільки закуповують його в одних і тих самих виробників або за дуже схожими умовами.
Основна конкуренція, за їхніми словами, відбувається у сфері супутніх сервісів – якості обслуговування, асортименту магазинів, кави, хот-догів та інших додаткових послуг.
Нагадаємо:
На Дніпропетровщині викрито організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та реалізації пального: вилучено майна на 20 мільйонів гривень.