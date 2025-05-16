ОККО збільшила земельний банк до 50 тисяч гектарів

OККО Group придбала 17 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, збільшивши земельний банк до 50 тисяч гектарів.

Про це з посиланням на генерального директора компанії Василя Даниляка пише Delo.ua.

"Ми в цьому році закрили угоду на 17 тис. га на півночі Тернопільської області і півдні Рівненської області. Фактично ми станом на сьогодні маємо в загальному обробітку близько 50 тис. га", — сказав Даниляк.

У інтерв’ю співзасновнику інвесткомпанії Dragon Capital Томашу Фіалі він розповів, що інтерес до цих регіонів зумовлений як сприятливими природно-кліматичними умовами, так і кращими показниками врожайності порівняно з іншими регіонами України.

Даниляк також розповів, що компанія завершує будівництво елеватора на 60 тисяч тонн зберігання, після чого планує запустити завод, який має розпочати виробництво вже влітку 2025 року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ОККО спрямує 1,26 млрд грн дивідендів за 2024 рік на нові інвестиційні проєкти групи в енергетиці та агро.

Група компаній ОККО, в яку входить оператор однойменної мережі АЗК "Концерн "Галнафтогаз", спрямує його дивіденди за 2024 рік у розмірі 1,26 млрд грн на нові інвестиційні проєкти групи в енергетиці та агро. Інвестиції тільки в альтернативну енергетику складають понад 600 млн євро.