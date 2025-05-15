"Кернел" хоче отримати контроль над ІМК, але в ІМК передумали продавати холдинг

АМКУ на засіданні 15 травня розгляне заяву про надання дозволу компанії "Кернел Холдинг С.А." та "Агровалей Лімітед" на набуття контролю над компанією IMC S.A.

Інформація про це міститься у проєкті порядку денного засідання АМКУ.

"АМКУ на засіданні 15 травня розгляне заяву від 31 березня 2025 року про надання дозволу компанії Кернел Холдинг С.А. (Люксембург) на набуття контролю (разом з компанією Агровалей Лімітед) над компанією IMC S.A. (Люксембург)", – повідомляє комітет.

Компанії хочуть укласти акціонерну угоду, що забезпечить"Кернел Холдинг" можливість чинити вирішальний вплив на результати голосувань та/або прийняття рішень органами управління компанії.

Проте, голова наглядової ради ІМК Алекс Ліссітса заявив у інтерв’ю Forbes Ukraine, що агрохолдинг не продаватиме частку компанії агрохолдингу "Кернел".

Рішення не продавати – колективне. ІМК побачив інші можливості для інвестицій, пояснив Ліссітса.

Один із найбільших виробників соняшникової олії агрохолдинг Кернел подав заявку до Антимонопольного комітету на купівлю агрохолдингу ІМК 31 березня 2025 року.

ТОВ "Кернел-Трейд" входить до агрохолдингу "Кернел", найбільший акціонер якої – Андрій Веревський. "Кернел" здійснює експорт зернових, олійних культур та рослинної олії.

Засновники компанії: "Кернел Холдинг С.А." (15%), "Кернел-Капітал" (63,3%), "Бандурський МЕЗ", "Українська Чорноморська Індустрія" (3,4%) та "Прогресивні інвестиційні стратегії" (10%).

У 2024 фінансовому році частка "Кернел" склала 10% від загального експорту зерна з України.

Створена у 2007 році Олександром Петровим ІМК на 120 тис. га землі у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях вирощує кукурудзу, пшеницю, соняшник.

2024 рік ІМК закінчила з чистим прибутком 54,5 млн дол, а дохід компанії збільшився на 52% до 211 млн дол порівняно з 2023 роком.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що українські агрокомпанії-лідери за минулий рік збільшили сукупний дохід у 1,7 раза. Згідно з дослідженням, дохід агрокомпаній з "Індекс Опендатабота 2025" за минулий рік склав 146,16 млрд грн, тоді як серед бізнесу в Індексі 2024 — лише 86,5 млрд грн

"Енселко агро", яка входить до групи "Кернел" Андрія Веревського, стало лідером топу за прибутком, але посіло лише 5 місце за доходом. Компанії вдалося збільшити прибуток майже у 4 рази за рік та заробити 4,22 млрд грн. Натомість дохід зріс лише на третину, до 9,67 млрд грн.

Ще одна компанія з групи "Кернел" — "Дружба-нова" — посіла наступне місце. Вона збільшила дохід на 9% до 8,16 млрд грн та отримала 1,88 млрд грн прибутку проти 1,81 млрд грн збитків у 2023.

Загалом на бізнеси "Кернела" припадає ще 30% прибутку десятки найкращих, згідно з дослідженням.

Раніше повідомлялося, що АМКУ дозволив "Кернелу" Веревського купівлю 13 агрокомпаній екс-народного депутата Віталія Хомутинніка.

Також повідомлялося, що АМКУ дозволив "Кернел-Трейд" здобути контроль над "Керамоблоки-Інвест". У березні 2025 року, "Кернел-Трейд" вже підписав угоду, відповідно до якої отримав 24% акцій "Керамоблоки-Інвест".

Раніше ЕП писала про те, що Андрій Веревський повернув повний контроль над найбільшим агрохолдингом країни. Проте спосіб, у який це було зроблено, частина інвесторів вважає шахрайством.

У 2007 році холдинг Kernel Андрія Веревського розмістив на Варшавській фондовій біржі 33% акцій і залучив неймовірні для того часу 218 млн дол. Агрохолдинг дорозміщував акції, а отримані кошти йшли на розширення.

Та 24 лютого 2022 року ситуація для Kernel докорінно змінилася. Орієнтована на експорт продовольства бізнес-модель агрохолдингу в умовах заблокованих морських портів почала давати збій. Скориставшись обвалом цін на акції, він вирішив повернути повний контроль над компанією і викупити у варшавських інвесторів їх частки за мінімальну ціну.

Він наткнувся на спротив – фондові гравці не хотіли втрачати потенційний прибуток. Через відмову міноритаріїв продавати свої частки бізнесмен не зміг отримати повний контроль (25-відсотковий пакет акцій дозволяє блокувати ухвалення певних рішень), Kernel Holding провів додатковий випуск 216 млн акцій. Це майже втричі більше за кількість наявних. Таким чином, частка всіх незгодних міноритарних акціонерів холдингу зменшиться до 6%.

Детальніше можна прочитати у статті "З Варшави з любов'ю. Kernel повертається в Україну, але ціна зворотного квитка влаштовує не всіх".