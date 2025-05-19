Американский "тарифний тайм-аут" призведе до зростання фрахтових ставок – аналітики

Транстихоокеанські перевізники, які бажають скористатися 90-денним тарифним тайм-аутом, ймовірно, зіткнуться з обмеженими пропускними можливостями, затримками та стрімким зростанням фрахтових ставок.

Про це пише видання The Loadstar.

Згідно з новим аналізом Sea-Intelligence Consulting, у Китаї знаходиться від 180 тис до 540 тис TEU вантажів.

"Вони утворили "вантажний пул" одразу після оголошення президентом США Дональдом Трампом про "день визволення" для тарифів 2 квітня", – говориться у статті.

"Ця оцінка ґрунтується на поширених повідомленнях про 30-40%-ве зниження кількості замовлень після введення тарифів. А також на припущенні, що від 25% до 55% скасованих замовлень – це вантажі, які вже були вироблені і згодом зберігалися на митних складах і контейнерних терміналах в Китаї", – уточнює

У Sea-Intelligence також підрахували, що якби цей пул був доданий до звичайних транстихоокеанських вантажопотоків протягом решти днів цього місяця, це призвело б до сплеску попиту на 16%-48%. У той час як при відвантаженні в травні і червні попит зріс би на набагато більш контрольовані 5%-16%.

При цьому американські імпортери намагатимуться перевезти якомога більше продукції до 14 серпня.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що бронювання контейнерних суден для перевезення вантажів з Китаю до США різко зросло після того, як країни оголосили 90-денне перемир'я щодо каральних тарифів.

Торгова розрядка вже призвела до заторів в китайських портах і на заводах, на розчищення яких можуть піти тижні.

Також повідомлялося, що китайська економіка у квітні продемонструвала ознаки уповільнення через загострення торговельної напруженості з США. The Wall Street Journal. зазначає, що показники промислового виробництва, роздрібної торгівлі та інвестицій у основний капітал погіршилися порівняно з березнем.

За даними Національного бюро статистики Китаю, промислове виробництво зросло на 6,1% у річному вимірі, що нижче за березневі 7,7%. Роздрібні продажі піднялися на 5,1%, також повільніше, ніж місяцем раніше (5,9%). Інвестиції в основні фонди зросли на 4% за січень-квітень, що нижче темпів першого кварталу — 4,2%. Ці цифри охоплюють період, коли "торговельна напруга між США та Китаєм була на піку після запровадження президентом Трампом 2 квітня масштабних мит".

Крім того, повідомлялося, що попри зменшення гігантського мита на раніше дешеві товари з Китаю, тарифи можуть зруйнувати купівельні звички мільйонів американців.

"Незважаючи на полегшення від гігантського мита на раніше дешеві безмитні товари з Китаю, тарифи, які залишилися, все ще готові зруйнувати звички мільйонів американців, які купують товари на сайтах електронної комерції з наднизькими цінами", – говорилося у публікації CNN..