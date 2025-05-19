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Економіка Китаю почала відчувати наслідки торовельної війни з США

Олексій Артемчук — 19 травня, 11:59
Економіка Китаю почала відчувати наслідки торовельної війни з США
Getty Images

Китайська економіка у квітні продемонструвала ознаки уповільнення через загострення торговельної напруженості з США.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що показники промислового виробництва, роздрібної торгівлі та інвестицій у основний капітал погіршилися порівняно з березнем.

За даними Національного бюро статистики Китаю, промислове виробництво зросло на 6,1% у річному вимірі, що нижче за березневі 7,7%. Роздрібні продажі піднялися на 5,1%, також повільніше, ніж місяцем раніше (5,9%). Інвестиції в основні фонди зросли на 4% за січень-квітень, що нижче темпів першого кварталу — 4,2%.

Ці цифри охоплюють період, коли "торговельна напруга між США та Китаєм була на піку після запровадження президентом Трампом 2 квітня масштабних мит".

Хоча США та Китай згодом досягли 90-денного перемир’я, що частково знизило мита, економісти попереджають: китайська економіка все ще вразлива. "Китайський експорт до США впаде на третину протягом наступних 12 місяців, якщо тарифи залишаться на нинішньому рівні", — прогнозує головний економіст по Китаю в Macquarie Group Ларрі Ху.

Попри тимчасове зростання експорту через "вікно можливостей", Пекін, ймовірно, відкладе нові стимули. Проблеми виходять за межі торгівлі: уповільнення ринку нерухомості, слабкі споживчі витрати та дефляційний тиск.

Економісти наголошують, що без більш рішучих дій уряду, таких як посилене фінансування інфраструктури та соціальні реформи, досягти запланованого зростання у 5% буде складно.

Нагадаємо:

У неділю Китай оголосив про введення антидемпінгових мит у розмірі 74,9% на імпорт сополімерів POM, типу інженерного пластику, зі Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Японії та Тайваню.

Адміністрація Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній, що займаються виробництвом мікросхем, до експортного "чорного списку".

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