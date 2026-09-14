Трамп назвав "легкими" виплати по $5 тисяч кожному дорослому американцю

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна може профінансувати виплати по $5 тисяч кожному дорослому в разі збереження республіканцями контролю над Конгресом.

Про це пише Reuters.

"Це легко, якщо республіканці переможуть. По $5 тисяч усім дорослим у країні — ми легко з цим упораємося, бо отримуємо стільки грошей", — сказав Трамп журналістам в Ірландії.

Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що такі виплати потребуватимуть схвалення Конгресу. За його словами, законодавцям ще належить визначити деталі ініціативи.

Лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс назвав пропозицію Трампа "несерйозною".

Нагадаємо:

9 вересня Трамп уперше озвучив ідею "дивіденду Трампа" по $5 тисяч для кожного дорослого американця. Reuters оцінювало вартість такої ініціативи приблизно у $1,35 трлн.