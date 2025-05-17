Торговельна розрядка між США та Китаєм викликала бум контейнеровозів

Бронювання контейнерних суден для перевезення вантажів з Китаю в США різко зросло після того, як країни оголосили 90-денне перемир'я щодо каральних тарифів.

Про це повідомляє Reuters.

Торгова розрядка призвела до заторів в китайських портах і на заводах, на розчищення яких можуть піти тижні.

Американські імпортери від кросівок і диванів до будівельних матеріалів і автозапчастин намагаються встигнути доставити товари до того, як мита знову будуть введені, що створює передумови для збоїв, які нагадують часи пандемії COVID-19.

Сплеск вантажів у великих торгових портах, таких як порт Яньтянь у Шеньчжені, через який проходить понад чверть китайського експорту до США, змушує судновласників намагатися координувати причали і коригувати графіки руху суден.

"Попит настільки високий, що ми можемо обслуговувати лише тих клієнтів, які уклали з нами довгострокові контракти. У нас ледве вистачає місця для спонтанного бронювання", - повідомив Reuters представник німецького оператора контейнерних суден Hapag-Lloyd.

Постачальник програмного забезпечення для відстеження контейнерів Vizion повідомив, що середня кількість замовлень за сім днів, що закінчилися в середу, зросла на 277%.

Сплеск судноплавства призведе до того, що в найближчі тижні порти Західного узбережжя США будуть переповнені суднами.

Проте галузеві експерти, в тому числі виконавчий директор порту Лос-Анджелеса - найзавантаженішого морського порту США і №1 за обсягами морських перевезень з Китаю, передбачають велику, але керовану хвилю товарів.