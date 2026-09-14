Близький до Путіна бізнесмен оплатив частину весільного святкування Трампа-молодшого

Російський бізнесмен Умар Кремльов оплатив сотні тисяч доларів витрат на триденне весільне святкування сина президента США Дональда Трампа-молодшого на Багамах.

Про це йдеться в розслідуванні ProPublica.

За даними видання, Кремльов оплатив оренду приватного острова, де проходив прийом і жили гості. Вартість такого острова становить близько 100 тисяч доларів за добу. Він також профінансував феєрверк, який у компанії-організатора коштує близько 70 тисяч доларів, а його команда долучилася до організації заходу.

Кошти надійшли через дубайську компанію IB Challenger, пов'язану з Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), яку очолює Кремльов. Сама IBA заявила, що не оплачувала витрати на святкування.

Путін з Кремльовим у вересні 2022 року Фото: Reuters

Церемонія одруження Трампа-молодшого з Беттіною Андерсон була закритою та відбулася за участі 18 гостей. У триденному святкуванні брали участь близько 50 осіб, зокрема Кремльов, Ерік Трамп і Джаред Кушнер.

Представник Трампа-молодшого не заперечив оплату витрат і назвав Кремльова його особистим другом, наголосивши, що між ними немає ділових відносин. Пресслужба Кремльова також заявила, що він не обговорював політичних питань з американськими знайомими.

Кремльов очолює IBA з 2020 року. Раніше асоціацію фінансував "Газпром", а Україна запровадила санкції проти бізнесмена, посилаючись, зокрема, на його зв'язки з Путіним та російськими силовими структурами.

Нагадаємо:

У вересні 2025 року Трамп-молодший виступив на конференції IBA в Стамбулі разом із Кремльовим. Тоді він критикував участь трансгендерних жінок у жіночому спорті.