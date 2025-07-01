Акціонерів ліквідованого "Укрбудінвестбанку" оголосили в розшук

Акціонерів ліквідованого "Укрбудінвестбанку" оголошено в розшук через підозру в доведенні банку до неплатоспроможності.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Бюро економічної безпеки повідомило про оголошення в розшук акціонерів банку через завдання кредиторам збитків на понад шістсот мільйонів гривень.

Слідчі провели понад 25 допитів працівників та низку перевірок, які підтвердили порушення у діяльності банку.

Розслідування встановило, що учасники схеми тривалий час видавали кошти без належного документального оформлення, фальсифікували касову звітність, вносили неправдиві дані про залишки у сховищі та подавали недостовірну інформацію контролюючим органам.

НБУ визнав установу проблемною через порушення обмежень на проведення операцій, а згодом запровадив тимчасову адміністрацію.

Під час ревізії в сховищі цінностей виявили відсутність понад 153 мільйонів гривень, майже 5,8 мільйонів доларів та 42,5 тисяч євро. Загалом це понад триста шістдесят п’ять мільйонів гривень у національному еквіваленті.

На майно мажоритарного акціонера наклали арешт орієнтовною вартістю 40 мільйонів гривень, а підозрюваним висунули цивільні позови на близько 400 мільйонів гривень.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у доведені до неплатоспроможності одного із українських банків та завдання кредиторам понад 365 млн грн збитків.

Детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці Шевцовій. Її було оголошено в розшук, оскільки жінка переховується за кордоном.

Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox bank Шевцової та її пособниць. Окрім Циганок, також йшлося про спільницю Зою Нестеровську.

"Фінансова Компанія Лео" Альони Шевцової разом із IBOX банком розробили схему, яка дозволяла гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

У Польщі правоохоронці затримали директора одного з департаментів АТ "Айбокс банк" Ірину Циганок, яка була оголошена в міжнародний розшук у справі про "міскодинг" (навмисне неправильне кодування банківських операцій) на 5 млрд грн.