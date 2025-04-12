РНБО ввела санкції проти Клюєва, ексвласника Gulliver та акціонерки IBOX банку

Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО запровадити санкції проти 4 осіб, серед яких політики та бізнесмени.

Про це йдеться у рішенні РНБО.

Зокрема, санкції запровадити проти ексголови Нацбанку першого віцепремєр міністра в уряді Азарова Сергія Арбузова; ексголови Адміністрації президента, першого віцепремʼєр міністра часів Януковича, Андрія Клюєва; ексвласника ТРЦ Gulliver, мережі "Ельдорадо" та збанкрутілого банку "Михайлівський" Віктора Поліщука та колишньої акціонерки IBOX банку, засновниці підсанкційної фірми "Фінансова Компанія Лео".

Санкції передбачають блокування активів та фактичну зупинку економічної діяльності в Україні.

США запровадили санкції проти Клюєв ще у 2015 році, однак Україна це зробила майже через 10 років.

Структури бізнесмена Віктора Поліщука, котрий має родинні зв'язки з керівництвом РФ, мали заборгованості перед держбанками України, при цьому сам Поліщук купував елітні авто.

У розслідуванні "Схем" йшлося, що Поліщук декілька разів фіктивно виїжджав за кордон через систему "Шлях".

"Фінансова Компанія Лео" Альони Шевцової, разом із IBOX банком розробили схему, яка дозволяла гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

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