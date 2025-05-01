Акціонерів "Укрбудінвестбанку" підозрюють у завданні кредиторам збитків 365 мільйонів

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у доведені до неплатоспроможності одного із українських банків та завдання кредиторам понад 365 млн грн збитків.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Як встановило слідство, підозрювані впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів, вносили неправдиві відомості щодо залишків готівки в сховищі КРД банку до актів ревізії, подавали завідомо неправдиві відомості щодо фінансового стану банку до контролюючих органів.

В БЕБ зазначили, що фахівці Нацбанку неодноразово намагалися провести ревізію великих залишків готівки, проте представники банку щоразу не допускали їх до сховища. Згодом НБУ відніс банк до категорії проблемних у зв’язку із невиконанням рішення про обмеження здійснення окремих видів операцій.

Оскільки фінансовий стан банку далі погіршувався, а менеджмент та акціонери на це не реагували, Нацбанк запровадив тимчасову адміністрацію в банку. Вона провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила недостачу в сховищі цінностей понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів та 42,5 тис. євро. Загалом в еквіваленті національної валюти це понад 365 млн грн.

В ході розслідування БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та ряд перевірок. Крім того, порушення в діяльності підтверджені службовим розслідуванням та результатами економічної експертизи.

Детективи БЕБ повідомили фігурантам справи про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці Шевцовій. Її було оголошено в розшук, оскільки жінка переховується за кордоном.

Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox bank Шевцової та її пособниць. Окрім Циганок, також йшлося про спільницю Зою Нестеровську.

"Фінансова Компанія Лео" Альони Шевцової разом із IBOX банком розробили схему, яка дозволяла гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

У Польщі правоохоронці затримали директора одного з департаментів АТ "Айбокс банк" Ірину Циганок, яка була оголошена в міжнародний розшук у справі про "міскодинг" (навмисне неправильне кодування банківських операцій) на 5 млрд грн.