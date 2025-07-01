Акционеров ликвидируемого банка объявили в розыск

Акционеры ликвидируемого "Укрстройинвестбанка" объявлены в розыск по подозрению в доведении банка до неплатежеспособности.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Бюро экономической безопасности сообщило об объявлении в розыск акционеров банка из-за нанесения кредиторам убытков на более шестисот миллионов гривен.

Следователи провели более 25 допросов работников и ряд проверок, которые подтвердили нарушения в деятельности банка.

Расследование установило, что участники схемы длительное время выдавали средства без надлежащего документального оформления, фальсифицировали кассовую отчетность, вносили ложные данные об остатках в хранилище и подавали недостоверную информацию контролирующим органам.

НБУ признал учреждение проблемным из-за нарушения ограничений на проведение операций, а затем ввел временную администрацию.

Во время ревизии в хранилище ценностей обнаружили отсутствие более 153 миллионов гривен, почти 5,8 миллионов долларов и 42,5 тысяч евро. В целом это более трехсот шестидесяти пяти миллионов гривен в национальном эквиваленте.

На имущество мажоритарного акционера наложили арест ориентировочной стоимостью 40 миллионов гривен, а подозреваемым предъявили гражданские иски на около 400 миллионов гривен.

Напомним:

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции в доведении до неплатежеспособности одного из украинских банков и нанесении кредиторам более 365 млн грн убытков.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным чиновникам банка, в том числе его совладелице Шевцовой. Она была объявлена в розыск, поскольку женщина скрывается за границей.

Лычаковский районный суд г. Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank Шевцовой и ее пособниц. Кроме Цыганок, также речь шла о сообщнице Зое Нестеровской.

"Финансовая Компания Лео" Алены Шевцовой вместе с IBOX банком разработали схему, которая позволяла игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

В Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО "Айбокс банк" Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о "мискодинге" (умышленное неправильное кодирование банковских операций) на 5 млрд грн.