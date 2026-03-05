Ціна на автогаз пробила 40 грн/л, а на бензин та ДП – стабілізувалася в мережах

Середня ціна автогазу на українських АЗС 5 березня зросла на 0,32 грн/л та досягла 40,27 грн/л, водночас ціни на бензин та дизельне паливо у великих мережах стабілізувалися.

Про це пише НафтоРинок.

Зростання ціни на автогаз пов'язане зі зростанням ціни на скраплений природний газ (СПГ). За тиждень його ціна зросла на понад 5 300 грн/т – з 60 098 грн/т до 65 466 грн/т в умовах самовивозу та майже на 3 900 грн/т з доставкою.

Інший чинник зростання ціни – планові ремонти на низці європейських НПЗ.

Найвищі ціни на автогаз зафіксовані на таких АЗС:

Vt Petroleum (Івано-Франківська обл.) – 43,75 грн/л;

OKKO – 41,99 грн/л;

Ukrnafta – 40,99-41,99 грн/л;

WOG – 41,98 грн/л;

SOCAR – 40,98-41,98 грн/л.

Водночас такі великі мережі АЗС, як Ukrnafta, OKKO, UPG чи WOG, 5 березня не підвищували ціну на бензин та дизпаливо, тоді як менші регіональні оператори на кшталт Marshal, BVS чи AutoTrans продовжили піднімати ціни в середньому на 1-3 грн/л.

Разом з цим на АЗС з нижчими цінами на пальне, зокрема на "БРСМ-Нафта" та Avantage7, зберігаються черги.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет звернувся до мереж автозаправок в Україні і закликав протягом трьох днів надати інформацію про причини підняття цін на нафтопродукти і скраплений газ.

Зеленський розповів, що державна компанія "Укрнафта" в кризовий період мінімізує націнку, щоб утримати вартість пального та уникнути різких стрибків.