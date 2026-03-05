Танкер в Перській затоці атакували: нафта злетіла більш ніж на 3%

Ціни на нафту ввечері 5 березня зросли більш ніж на 3% на тлі ескалації війни США та Ізраїлю з Іраном, яка порушила постачання, та через нові атаки на танкери в Перській затоці.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Brent подорожчала на 2,64 долара, або на 3,2%, до 84,04 долара за барель — це п'ята сесія зростання поспіль. Американська West Texas Intermediate додала 3,35 долара, або на 4,5%, до 78,01 долара.

Премія найближчого ф'ючерсу Brent до шестимісячного контракту наблизилася до найширшого рівня з липня 2022 року, що вказує на напруженість пропозиції на світовому ринку нафти.

Нові атаки на танкери в Перській затоці разом із заходами Китаю зі скорочення експорту пального підштовхнули ціни вгору, сказав аналітик UBS Джованні Стауново. Він додав, що ринок нафтопродуктів також демонструє ознаки напруги через відсутні поставки з Близького Сходу.

Атаки на нафтові танкери в затоці тривали у четвер: танкер із сирою нафтою Sonangol Namibe під прапором Багамських островів повідомив про пробоїну в корпусі після вибуху поблизу іракського порту Хор-ель-Зубайр.

Близько 300 нафтових танкерів залишалися всередині Ормузької протоки, оскільки рух суден у напрямку "вхід-вихід" через цей вузький морський шлях майже зупинився після початку війни, свідчать дані відстеження Vortexa і Kpler, які не враховують частину найменших танкерів.

Деякі нафтопереробні заводи на Близькому Сході, у Китаї та Індії зупинили установки первинної переробки нафти через загострення конфлікту в регіоні.

На тлі гірших очікувань щодо пропозиції на ринках пального європейські ф'ючерси на дизель досягли найвищого рівня з жовтня 2022 року — 1 130 доларів за тонну.

Нагадаємо:

У Ірані заявили про закриття Ормузької протоки та попередили, що будь-яке судно, яке увійде в її акваторію буде підпалене.

Трафік суден через Ормузьку протоку, найважливішу у світі транспортну артерію для перевезення нафти та скрапленого природного газу, майже повністю зупинився після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Ціни на російську нафту Urals піднялись вище 70 доларів за барель вперше з 2025 року, на тлі загострення війн на Близькому Сході та перекритті Ормузької протоки.