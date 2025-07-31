Агентство відновлення виграло справу проти підрядника

Агентство відновлення захистило інтереси держави у Касаційному господарському суді у спорі з підрядником на 22,7 млн грн.

Про це агентство повідомило у Telegram.

"ТОВ "Ростдорстрой" намагалося стягнути з бюджету майже 23 мільйони гривень за контрактом на капітальний ремонт дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський. Проте юристи Агентства відновлення довели в суді, що підрядник не дотримався умов договору та не мав права на ці кошти", – говориться у повідомленні.

"Спершу суд першої інстанції став на бік підрядника, однак апеляція скасувала це рішення. А 29 липня 2025 року Касаційний господарський суд остаточно закрив провадження, підтвердивши правову позицію Агентства відновлення. Ухвала набула законної сили та не підлягає оскарженню", – додають у агентстві.

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялося, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області збирається витратити на ремонт траси 15,5 мільйонів гривень.

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