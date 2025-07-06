Суд зобов'язав Росію заплатити компанії нардепа 83 мільйони за втрати на Херсонщині

Господарський суд Києва зобов'язав Російську Федерацію заплатити українському АТ "Ю АР ДІ Українські Дороги" нардепа Лабазюка 83,75 млн грн матеріальних збитків за втрату заводу мінерального порошку та техніки у Херсонській області.

Про це свідчить рішення суду від 16 червня.

Компанія "Ю АР ДІ Українські Дороги" звернулася до суду з позовом до РФ в особі Міністерства юстиції Російської Федерації на суму 374,93 млн грн, врахувавши також 291,18 млн грн упущеної вигоди.

Суд вирішив, що компанія у 2022 році після початку повномасштабної війни Росії проти України втратила завод мінерального порошку та 33 транспортних засобів, які в основному призначалися для будівництва та ремонту доріг. Йдеться про втрати у Новій Каховці та інших населених пунктах Херсонської області, які були тимчасово окуповані Росією. Сума матеріальних збитків - 83,75 млн грн.

А вимогу "Ю АР ДІ Українські Дороги" стягнути з Росії 291,18 млн грн упущеної вигоди суд відхилив. Зокрема йшлося про невиконані державні замовлення щодо будівництва, ремонту доріг, послуги з їх експлуатаційного утримання.

Суд дійшов висновку, що компанія не змогла це підтвердити доказами, а надані суми є гіпотетичними припущеннями таких збитків, які мають абстрактний характер.

"Крім того, позивачем не доведено, що сума за звітами у вигляді упущеної вигоди ним дійсно могла б бути отримана, якби не неправомірні дії відповідача", - йдеться в рішенні суду.

АТ "Ю АР ДІ Українські Дороги" (раніше називалося "Хмельницьке ШБУ № 56") зареєстроване у місті Хмельницьке. Бенефіціаром є Сергій Лабазюк.

Лабазюк — народний депутат України VII, VIII та IX скликань. Член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Входить до тимчасової спеціальної парламентської комісії з питань прав захисту інвесторів. Представник депутатської групи "Партія "За майбутнє".

Нагадаємо:

Правоохоронці підозрювали Лабазюка та його спільника у наданні хабаря ексвіцепрем'єр-міністру – міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову та колишньому голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.