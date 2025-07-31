Агентство восстановления выиграло дело против подрядчика

Агентство восстановления защитило интересы государства в Кассационном хозяйственном суде в споре с подрядчиком на 22,7 млн грн.

Об этом агентство сообщило в Telegram.

"ООО "Ростдорстрой" пыталось взыскать с бюджета почти 23 миллиона гривен по контракту на капитальный ремонт дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский. Однако юристы Агентства восстановления доказали в суде, что подрядчик не соблюдал условия договора и не имел права на эти средства", - говорится в сообщении.

"Сначала суд первой инстанции стал на сторону подрядчика, однако апелляция отменила это решение. А 29 июля 2025 года Кассационный хозяйственный суд окончательно закрыл производство, подтвердив правовую позицию Агентства восстановления. Постановление вступило в законную силу и не подлежит обжалованию", - добавляют в агентстве.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в 2025 году на ремонт и содержание автомобильных дорог в Украине выделено около 17 млрд грн, что на 40% меньше, чем в прошлом году, и это покрывает лишь часть потребностей.

Ранее сообщалось, что Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области собирается потратить на ремонт трассы 15,5 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева обязал Российскую Федерацию заплатить украинскому АО "Ю АР ДИ Украинские Дороги" нардепа Лабазюка 83,75 млн грн материального ущерба за потерю завода минерального порошка и техники в Херсонской области.