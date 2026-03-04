34 мільйона гривень"тепличних грантів" на вітер: прокуратура вручила підозри

Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру 17 особам, які отримали 34 мільйона гривень державних грантів на розвиток тепличного господарства і витратили їх на інші цілі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Учасники схеми під виглядом розвитку тепличного господарства, садівництва, ягідництва та виноградарства заволоділи бюджетними коштами на суму понад 34 млн грн, розповіла прокуратура.

Йдеться про кошти, надані в межах урядової програм підтримки малого та середнього аграрного бізнесу, запровадженої постановою Кабінету Міністрів.

Постанова передбачає фінансування тепличних комплексів, садів, виноградників та розвиток фермерських господарств із створенням робочих місць і виробництвом продукції.

"За даними слідства, після отримання грантів підозрювані не здійснювали заявлену діяльність на земельних ділянках, передбачену бізнес-планами, та не висаджували насадження", – говориться у повідомленні.

"Натомість, отримані кошти вони не повернули, а використали на власний розсуд. Частину грошей легалізували через безтоварні фінансові операції підконтрольних підприємств, створюючи штучний рух коштів і видимість господарської діяльності", – стверджує прокуратура.

У межах розслідування проведено 39 обшуків у Харкові, Києві та Київській області. Вилучено фінансово-господарську документацію, комп'ютерну техніку, мобільні термінали та автомобілі.

Учасникам групи інкримінують заволодіння майном шляхом обману в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

