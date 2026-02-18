Марно витрачені 3,6 мільйона гривень на роторну парковку: експосадовцю КМДА вручили підозру

Експосадовцю КМДА повідомили про підозру: 3,6 мільйона гривень бюджетних коштів заплатили за роторну парковку, яку неможливо було змонтувати на території адміністрації на Хрещатику.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва про підозру у розтраті бюджетних коштів повідомлено колишньому першому заступнику директора департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Встановлено, що департамент ще у 2017 році придбав роторну паркову на 10 автомобілів, яку мали встановити на подвір'ї будівлі КМДА на Хрещатику, але так і не встановили.

Технічну можливість встановлення парковки не перевірили, і конструкцію не змогли змонтувати.

"Підозрюваний підписав акт її приймання, хоча вже мав відповіді від Київради про те, що місця на подвір'ї для неї немає, відтак розміщувати конструкцію там недоцільно. Крім того, встановлення її у дворі не можливе через проходження там підземних комунікацій", – пояснюють у прокуратурі.

З часом не зібрані конструкції заіржавіли, тож парковку списали. Водночас згідно з технічними характеристиками, при належному використанні вона мала слугувати щонайменше 15 років.

"Таким чином бюджет Києва зазнав збитків на понад 3,6 млн гривень – саме стільки місто витратило на придбання роторної парковки, потреби в якій не було", – зазначають у прокуратурі.

Прокуратура зазначає, що у грудні 2025 року за цим фактом колишньому директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, а оперативне супроводження співробітниками УСР в м. Києві ДСР НПУ.

Нагадаємо:

Раніше прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо ексзаступника міністра соцполітики: через нього міністерство отримало неякісне програмне забезпечення, яке так і не використовується.

На Хмельниччині слідчі виявили закупівлю значної кількості неякісних комплектів захисного спорядження для ДСНС на понад 14 млн грн, наразі підозру вручили начальнику загону.

Раніше правоохоронці повідомили підозру подружжю забудовників, які були задіяні у корупційній схемі під час закупівлі службового житла для рятувальників ДСНС у Чернівецькій області.

Начальнику відділу шляхово-експлуатаційного управління Печерського району м. Києва повідомлено про підозру: 430 тисяч гривень бюджетних коштів витрачено на усунення неіснуючих ям на дорогах.