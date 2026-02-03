2,5 мільйона гривень збитків "Укрзалізниці" на закупках: справу скерували до суду

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника гендиректора вагоноремонтного заводу, який завдав "Укрзалізниці" 2,5 мільйона гривень збитків.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурорами Солом'янської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника генерального директора ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" (КЕВРЗ), що входить до структури АТ "Укрзалізниця", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що у 2023 році під час організації та проведення спрощеної закупівлі запчастин для рухомого складу посадовець не забезпечив належного аналізу ринкових цін та фактично обмежився однією комерційною пропозицією від приватної компанії.

У результаті підприємство уклало договір на постачання зубчастих вінців за завищеною вартістю.

"Постачальник придбав зазначену продукцію у виробника за значно нижчою ціною, тоді як КЕВРЗ оплатив її з істотною переплатою", – повідомляє прокуратура.

Службова недбалість спричинила тяжкі наслідки. За висновками експертів, збитки, завдані АТ "Укрзалізниця", становлять 2,5 млн гривень.

Досудове розслідування здійснювалось Солом'янським управлінням поліції ГУ Національної поліції в місті Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НП України.

Нагадаємо:

Раніше прокуратура повідомила про підозру колишньому заступнику генерального директора ПАТ "Київський електровагоноремонтний завод" щодо розтрати бюджетних коштів під час закупівлі силових діодів. Тендерну документацію склали під єдиного постачальника діодів – технічні вимоги до продукції були прописані так, щоб унеможливити участь у закупівлі інших.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чотирьох осіб у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця".

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 10 учасників організованої групи, причетних до заволодіння грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо заволодіння коштами АТ "Укрзалізниця" на суму понад 15 млн грн.

Раніше повідомлялося, що співробітники Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру п'ятьом особам, причетним до розкрадання 15 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час публічних закупівель фарб та лінолеуму.

Також повідомлялося, що протягом 2025 року на рахунки АТ "Укрзалізниця" та до державного бюджету від приватних компаній та фізичних осіб надійшло 215 млн грн як компенсація збитків, завданих через дії організованої групи на УЗ.

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили організовану групу на заволодінні грошовими коштами "Укрзалізниці" під час ремонту колійних машин.