1,8 мільйона гривень збитків на закупівлі будматеріалів – експосадовцю КМДА вручили підозру

Колишньому посадовцю департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру у службовій недбалості під час закупівлі будівельних матеріалів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

"Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва колишньому посадовцю одного з відділів Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у службовій недбалості під час закупівлі будівельних матеріалів", – говориться у повідомленні.

У листопаді 2023 року підозрюваний був особою, відповідальною за процедуру закупівель у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Під час закупівлі конструкційних матеріалів він не вчинив жодних дій та заходів задля перевірки ціни та якості матеріалів, які закуповували та визнав переможцем торгів товариство, що запропонувало дошки, труби, цвяхи, бруси за цінами, значно вищими за ринкові.

Тож, департамент муніципальної безпеки КМДА переплатив за них 1,8 млн гривень, стверджує прокуратура.

Санкція статті за службову недбалість передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводять слідчі Управління поліції в метрополітені головного управління Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Прокуратура також зазначає, що цього ж посадовця вже судять за обвинуваченням у закупівлі дизельних генераторів за завищеними цінами.

Нагадаємо:

Посадовцям Київської міської державної адміністрації повідомлено про підозру у розтраті бюджетних грошей під час виконання вуличного ремонту.

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру групі осіб, серед яких чиновник Київської міської державної адміністрації, щодо незаконної приватизації 575 квадратних метрів комунальних приміщень.

Прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям "Київзеленбуду" та директору приватного підприємства щодо заволодіння бюджетними грошима під час реконструкції парку відпочинку в урочищі "Наталка".

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника одного з управлінь Голосіївської РДА, який завдав столичному бюджету майже мільйон гривень збитків.

Підряднику, який завищив ціни та не виконав ремонт укриття одного зі столичних університетів, повідомили про підозру.

Раніше працівнику одного зі столичних університетів повідомили про підозру за фактом пособництва в заволодінні грошима, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках. Університету завдано збитків на понад 1,2 млн гривень.