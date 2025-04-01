"Укрзалізниця" повідомила про відсоток відновлення пасажирських онлайн-сервісів

АТ "Укрзалізниця" відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів: вже незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як йдеться в повідомленні, також триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки.

Також зазначається, що "Укрзалізниця" відновила інтеграцію з Армія+ для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг і автовикуп квитків у застосунку та на сайті.

Крім того, повернулася верифікація через Дія.Підпис для найбільш ажіотажних міжнародних рейсів.

"Триває робота над поновленням відображення у застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки", - йдеться в повідомленні.

"Вантажні сервіси Укрзалізниця планує відновити у першій декаді квітня. Наразі всі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді", - додали в компанії.

Нагадаємо:

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.

27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці"відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

30 березня "Укрзалізниця" відновила ще дві онлайн послуги після масштабної кібератаки. Зокрема, в застосунку УЗ або на сайті знову можна скористатись пільгою для осіб з інвалідністю, також знову можна подивитись онлайн-табло усіх вокзалів у додатку.

В УЗ запевняють, що під час кібератаки не було витоку ані військової, ані персональної інформації, оскільки вона не зберігається в системі.

За словами очільника УЗ Олександра Перцовського, на повне відновлення всіх систем після кібератаки "Укрзалізниці" може знадобитись від 4-6 тижнів до кількох місяців.