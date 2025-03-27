"Укрзалізниця" відновила продаж онлайн-квитків

Систему онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" зазначили, що зараз система переживає пікові навантаження, технічні перебої все ще можливі. У компанії також просять пасажирів користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі.

При цьому, архіви квитків у застосунку не збереглись. Їх можна знайти на поштовій скрині у PDF-форматі.

"Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків - просто покажіть на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку", – зазначили в УЗ.

Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

Нагадаємо:

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працюють майже усі онлайн-послуги залізниці.

В "Укрзалізниці" розраховують завершити відновлення після кібератаки, яка зупинила майже усі онлайн-послуги, "найближчим часом".