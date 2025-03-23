Не працюють онлайн-квитки: В "Укрзалізниці" масштабний збій

В додатку та на сайті "Укрзалізниці" тимчасово не працює продаж квитків та інші онлайн-послуги.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Вперше про збій повідомили о 8:14.

"Через технічний збій в IT системі Укрзалізниці не працюють онлайн сервіси. Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги", – повідомляла компанія.

На 9:34 ранку онлайн послуги все ще були недоступні.

Якщо ваш онлайн-квиток не підвантажується у застосунку, на пошті є PDF-дублікат.

В "Укрзалізниці" повідомили, що посилили ранкові зміни на касах вокзалів.

Компанія також вжила надзвичайних заходів, зокрема тимчасово відкрила продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Окрім цього, дозволила начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках.

Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем.